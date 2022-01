O treime din paturile destinate bolnavilor de Covid-19 din Bihor sunt ocupate, a anuntat joi Directia de Sanatate Publica.Concret, gradul de ocupare a ajuns la 32,64%, ceea ce inseamna ca saptamana viitoare, mai precis in perioada 25-28 ianuarie, unitatile de invatamant din judet vor continua sa functioneze fata in fata.Conform reglementarilor in vigoare, scolile si gradinitele se muta in online daca gradul de ocupare a ... citeste toata stirea