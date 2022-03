Scoala internationala, cu teren de la CJ Bihor si bani de la privat

Alesii judeteni au votat joi un proiect de hotarare care prevede realizarea unui campus scolar, cu predare in limba engleza, care ar urma sa fie construit pe un teren in suprafata de peste 8.000 de metri patrati, situat pe strada Ceyrat, in apropierea noului cartier de blocuri Prima. Investitia s-ar ridica la 4,3 milioane de euro."Terenul detinut de Consiliul Judetean Bihor, in zona Ceyrat, dorim sa il scoatem la licitatie cu drept de superficie, sa se realizeze o scoala cu predare in limba ... citeste toata stirea