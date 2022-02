Scoala Internationala din Oradea - Importanta povestilor in dezvoltarea copiilor

Povestile sunt iubite de oamenii de toate varstele, de la copii la adulti. Iar a le spune povesti copiilor reprezinta unul dintre darurile pe care le putem face, in special atunci cand sunt mici, cand sunt in crestere. In cadrul scolii, povestile contribuie la dezvoltarea cognitiva si emotionala a copiilor.Cu ajutorul povestilor ii putem ajuta pe copii sa faca diferenta dintre bine si rau, ii putem ghida sa identifice valorile morale si-i putem stimula sa-si dezvolte imaginatia si ... citeste toata stirea