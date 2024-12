Se construieste o scoala noua in Oradea. Primaria pune la bataie 28 de milioane de euro (FOTO)

Primaria Oradea cauta constructori care sa ridice o scoala noua in oras si a lansat licitatia pentru proiectarea si executia acestei investitii.Unitatea de invatamant va fi edificata pe strada Tompa Mihaly, din Nufarul, un cartier care s-a dezvoltat in ultimii ani si care se invecineaza cu un alt cartier tot mai mare, Grigorescu."Avand in vedere dezvoltarea imobiliara a zonei Nufarul si a cartierului Grigorescu, Primaria Oradea va construi o scoala moderna pe strada Tompa Mihaly nr. 36, ... citește toată știrea