Se mentine trendul descendent: Mai sunt 1.105 cazuri active de Covid-19 in Bihor

DSP Bihor anunta ca pe parcursul zilei de joi, 24 februarie, au fost efectuate 1.384 de teste Covid-19, 173 dintre acestea fiind pozitive. Numarul vindecarilor se mentine in continuare la un nivel mai ridicat decat cel al cazurilor noi, 193 .Astfel, vineri dimineata, in judetul Bihor mai erau 1.105 cazuri active de Covid-19. 260 dintre acestia sunt internati in spitalele din Bihor, in timp ce 38 de pacienti sunt la sectiile ATI.In ultimele 24 de ore s-au inregistrat si 7 decese la persoane ... citeste toata stirea