Se poate si mai bine! Un sfert din deseurile aruncate in Oradea anul trecut au fost reciclate sau valorificate

In medie, anul trecut, fiecare oradean a aruncat 382 de kilograme de deseuri, adica mai bine de un kilogram in fiecare zi. Doar un sfert dintre ele au fost refolosite, iar restul au ajuns la groapa de gunoi.Chiar daca Oradea este inca departe de tintele europene, se vad imbunatatiri. Colectarea separata a resturilor vegetale, o regula impusa anul trecut, a contribuit la cantitatea totala de deseuri refolosite.Gunoaie in cifrePotrivit datelor Directiei Tehnice a Primariei, in anul 2021 in ... citeste toata stirea