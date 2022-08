Se reia licitatia pentru constructia sectorului de autostrada Chiribis - Biharia. Suma uriasa pusa la bataie

Licitatia pentru constructia tronsonului Chiribis-Biharia al autostrazii Transilvania se reia, valoarea contractului fiind de doua ori mai mare decat cea prevazuta in contractul incheiat in 2020 cu o asociere condusa de grupul oradean Selina si reziliat in primavara acestui an. Anuntul privind reluarea licitatiei a fost transmis spre publicare, marti, de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere in SICAP si este pentru proiectarea si executia Autostrazii Brasov - Targu Mures ... citeste toata stirea