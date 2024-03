Se schimba criteriile de acordare a burselor pentru elevi: Vor primi burse de merit doar cei cu medii peste 9,50. Ce alte noutati au fost anuntate

Din urmatorul an scolar, nu vor mai primi burse de merit elevii cu rezultate scolare slabe sau medii, asa cum se intampla in prezent, cand Legea educatiei preuniversitare prevede ca scolarii care se situeaza intre primii 30% din clasa lor sunt rasplatiti, chiar daca au note mici.Ministra Educatiei, Ligia Deca, a anuntat luni, intr-o conferinta de presa, ca in urmatorul an scolar burse de merit vor primi doar elevii cu medii peste 9,50, in timp ce cei cu medii peste 7 vor fi eligibili pentru ... citește toată știrea