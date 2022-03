Se scumpesc biletele de tren. Vagoane noi la CFR Calatori

Incepand cu 1 iulie 2022 vom circula mai scump cu trenurile CFR Calatori. De la aceasta data, tarifele pentru bilete cresc cu 20%. Majorarea se face dupa 9 ani in care nu s-a operat nici o modificare de pret."Vorbim de prima actualizare de tarife din 2013 incoace, in conditiile in care preturile la carburanti si energie electrica au crescut constant.Demersul apartine conducerii CFR Calatori care isi asuma aceasta solicitare necesara pentru investitii si pentru mentenanta. Suntem constienti ... citeste toata stirea