Sectia de Pompieri Beius - Porti deschise la ceas aniversar

La 13 septembrie, de Ziua Pompierilor din Romania, am aniversat 174 de ani de la batalia din Dealul Spirii, unde compania de pompieri condusa de capitanul Pavel Zaganescu s-a acoperit de glorie in apararea idealurilor Revolutiei pasoptiste.Dupa cum ne-am obisnuit in ultimii ani, marti, 13 septembrie, la Sectia de Pompieri Beius, a avut loc Ziua Portilor Deschise, ocazie cu care peste o suta de beiuseni, majoritatea copii, au putut vedea, din interior, cum se desfasoara activitatea celor care, ... citeste toata stirea