Potrivit unui comunicat de presa transmis, miercuri, de Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul teritorial Oradea, cei doi inculpati au fost trimisi in judecata in stare de libertate.Astfel, Mioara Tigan, director al Casei Corpului Didactic Bihor si presedinte al unei comisii de examinare, este acuzata de instigare (sub forma participatiei improprii) la abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite, fals material in inscrisuri oficiale si uz de fals.Complicele acesteia, Ioan Sorin ... citeste toata stirea