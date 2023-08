Sefii de Stat Major ai unui grup de tari vest-africane examineaza joi si vineri in capitala Ghanei, Accra, modalitatile unei posibile interventii militare pentru a restabili ordinea constitutionala in Niger dupa lovitura de stat din 26 iulie, relateaza agentiile AFP si Reuters.Aceste tari, reunite in Comunitatea Economica a Statelor Vest-Africane (ECOWAS), au dat initial un ultimatum juntei din Niger sa-l repuna in functie pana pe 6 august pe presedintele inlaturat Mohamed Bazoum, amenintand ... citeste toata stirea