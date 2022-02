Seful "Adunarii ofiterilor din intreaga Rusie", iesire in public fara precedent - Solicita demisia lui Putin

Generalul rus in rezerva Leonid Ivasov, fost responsabil cu cooperarea externa in Ministerul Apararii (1996-2001), in prezent seful unei asociatii a ofiterilor din intreaga Rusie, ii cere presedintelui Vladimir Putin sa se preocupe de problemele reale ale Rusiei ori sa-si dea demisia.Generalul ii cere presedintelui rus "sa renunte la politica criminala de provocare a unui razboi" in Ucraina, intr-un apel adresat public sefului statului si poporului rus, in care se opune transformarii ... citeste toata stirea