Serie intrerupta! CAO 1910 a incasat patru goluri de la o echipa din Liga 4 Arad!

Dupa aproape cinci luni de invincibilitate in care a jucat 7 meciuri de campionat si 7 jocuri de pregatire, CAO 1910 Oradea a simtit din nou gustul amar al infrangerii.Sambata, in ultimul test dinaintea reluarii Ligii a III-a, oradenii au pierdut cu 3-4 (2-1) in fata echipei aradene de esalon patru CS Socodor.O grupare in care au evoluat si jucatori bihoreni sau trecuti prin fotbalul bihorean: Bogdan Esoca, Dumitru Copil (ex-FC Bihor), Alexandru Lezeu (ex-CAO), David Szabo sau George Pirtea ... citeste toata stirea