Service-urile auto din Bihor, verificate de comisarii de mediu. S-au aplicat amenzi de peste 50.000 lei

Ca urmare a controalelor tematice demarate incepand cu data de 11.01.2022 pe raza judetului Bihor in vederea verificarii modului de gestionare a deseurilor generate in urma activitatii de reparatii ale vehiculelor rutiere si a respectarii legislatiei de mediu in vigoare de catre operatorii economici neautorizati din punct de vedere al protectiei mediului, au fost verificate 13 service-uri auto.In cadrul inspectiei au fost urmarite aspectele cu privire la trasabilitatea deseurilor generate, ... citeste toata stirea