Servicii de informatii: Rezistenta ucraineana in fata rusilor va ceda in curand. Rusii ar putea folosi arme chimice

Rusia va accelera ofensiva in fata careia apararea ucraineana nu va mai rezista mult timp, potrivit unei note a servicilor de informatii dintr-o tara NATO, obtinuta de jurnalistii de la BFM TV.Apararea rezista de pe 24 februarie, din momentul in care a inceput ofensiva Rusiei in Ucraina. Totusi, potrivit notei, armata lui Vladimir Putin a inceput sa lanseze atacuri din ce in ce mai multe si mai mari, carora fortele ucrainene nu le pot rezista pe termen scurt sau mediu.In plus, capitala Kiev, ... citeste toata stirea