Caravana SMURD "Fii pregatit!" va ajunge vineri, 20 octombrie, in municipiul Oradea, miercuri, 24 octombrie, va fi in Beius si joi, 26 octombrie, in Stei.In perioada 20 -22 octombrie a.c., Caravana SMURD "Fii pregatit!" va fi amplasata in curtea Muzeului Esarii Crisurilor, situat pe Calea Armatei Romane 1/A. Timp de trei zile, intre orele 10.00 - 15.00, pompierii militari din cadrul ISU "Crisana" al judetului Bihor vor organiza si desfasura sesiuni de pregatire a populatiei pentru acordarea ... citeste toata stirea