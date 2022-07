Shinzo Abe, fostul premier japonez, asasinat in plina strada

Fostul premier japonez Shinzo Abe a murit dupa ce a fost impuscat in timp ce sustinea un discurs in orasul Nara din vestul tarii, a anuntat televiziunea de stat NHK.In varsta de 67 de ani, acesta a suferit rani in partea dreapta a gatului si la clavicula stanga, a declarat Departamentul de pompieri al orasului Nara, adaugand ca a fost in stop cardiac inainte de a fi dus la spital.Televiziunea publica NHK a difuzat imagini care il arata pe fostul premier japonez prabusit in strada, cu ... citeste toata stirea