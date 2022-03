Simpla coincidenta sau disidenta in spatiu. Cei trei cosmonauti rusi ajunsi la bordul Statiei Spatiale Internationale purtau culori similare steagului Ucrainei

Cosmonautii Oleg Artemyev, Denis Matveyev si Serghei Korsakov au decolat cu succes de la baza de lansare Baikonur, inchiriata de Rusia in Kazahstan, in nava spatiala Soyuz MS-21, vineri, la ora locala 20.55. Acestia s-au andocat fara probleme la statie putin peste trei ore mai tarziu, alaturandu-se celor doi rusi, patru americani si un german pe avanpostul orbital, relateaza The Guardian.FOTO: EPA-EFE/ROSCOSMOS PRESS SERVICEO inregistrare video cu Artemyev, realizata in timp ce nava ... citeste toata stirea