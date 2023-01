Simptome - Calomniatorul generos

Revista Romania literara reapare in 2023 dupa o luna si jumatate de vacanta nefireasca, fara precedent in cei peste 50 de ani de existenta a seriei postbelice. Poate ca are probleme interne, poate ca trece printr-o criza financiara, poate ca echipa e cam obosita sau poate e neincrezatoare ca merita sa apara in perioada sarbatorilor de iarna. A fost, totusi, Targul Gaudeamus in decembrie, despre care ar fi fost important sa relateze ceva. A repornit postul TVR Cultural de la 1 decembrie. Deci ... citeste toata stirea