Simptome - Criticul alergic la critica

Psihologia actuala ne recomanda sa ne manifestam cu multa empatie, printr-un filtru cultural, intr-o societate atat de agitata, divizata si antagonizata ca a noastra, in timp ce noi ne manifestam mai natural, mai agresiv si mai direct, prin sentimente negative. Toti avem antipatii si idiosincrazii mai puternice decat simpatiile si consideram firesc acest lucru in lupta pentru existenta si pentru afirmare. Insa nu toti avem sansa sau, mai degraba, nesansa de a ne manifesta public in sensul ... citeste toata stirea