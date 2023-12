Scrisoare adresata Ministerului Culturii [Nationale]Finantarea revistelor si a publicatiilor culturale in baza Legii nr. 136 din 2015 a generat blazare si automultumire in randul revistelor selectate de uniunile de creatori. Acestea pierd treptat legaturile cu publicul, in vremuri din ce in ce mai dificile pentru cultura. E necesara o initiativa de regenerare a interesului, pornind de la doua exigente: 1. a oferi un continut cultural bogat, accesibil, divers si atractiv, pe masura epocii pe ... citeste toata stirea