Simptome - In cautarea unui presedinte de tara

Sistarea procesului de alegere a presedintelui in decembrie 2024 a produs tuturor o mare surpriza, daca nu chiar un soc. E o situatie fara precedent, nu doar in Romania, ci si in Europa, poate si in lume, ca alegerile prezidentiale sa fie intrerupte cu trei zile inaintea turului doi. Finalistii (un suveranist si o pro-europeana) au protestat degeaba. Au fost sesizate grave nereguli in campania suveranistului finalist. Decizia Curtii Constitutionale ramane definitiva si nu exista cale de atac