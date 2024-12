Simptome - Triumful mediocritatii

Fiecare dintre noi are indreptatirea sa se creada unic si, prin urmare, o exceptie ca tip de existenta si profil intelectual-psihologic. Asa suntem invatati sa ne respectam unii pe altii: in unicitatea noastra irepetabila. Dar nu ne gandim, in prima tinerete, decat extrem de rar, viata si performantele in regimul valorii, ca diferenta ierarhica unii fata de altii, in functie de un anumit criteriu (abilitati, capacitate de efort, memorie, creativitate etc.) In gradinita si primele clase de ... citește toată știrea