Sindicatul Europol: Politistii vor avea de sambata un nou job - croitor filator sau inginer textil

"Politistii vor avea un al doilea job: croitor-filator si specialist in microfibre. Incepand de sambata, odata cu intrarea in vigoare a noii Hotarari de Guvern prin care politistii vor trebui sa verifice tipul si calitatea mastilor de protectie purtate de populatie, acestia isi vor putea asigura un al doilea job, in functie de indemanarea fiecaruia", scriu sindicalistii din Politie, pe Facebook.Ei spun ca printre cele mai de interes meserii sunt cele de: croitor-filator, inginer textil, ... citeste toata stirea