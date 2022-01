Sistem Angio CT, unic in Romania, in dotarea Spitalului Judetean Oradea

Reprezentantii Primariei Oradea informeaza ca Municipalitatea a semnat sapte din cele 10 contracte aferente achizitiei in comun de echipamente medicale in cadrul unui amplu proiect pe fonduri europene: "Proiect integrat pentru dezvoltare durabila in zona montana a judetului Bihor, imbunatatirea accesului si dezvoltarii serviciilor de sanatate in caz de interventii medicale in situatii de urgenta" - IPHEALTH - FA Phase, Cod emS: ROHU 449 - program de finantare Interreg V-A Romania - Ungaria ... citeste toata stirea