Conform datelor transmise de catre DSP Bihor, in ultimele 24 de ore au fost diagnosticati pozitiv 523 bihoreni la COVID. Bilantul cazurilor active a scazut cu 279, in urma numarului mai mare de vindecari raportate fata de noile infectari.De duminica si pana luni s-au imunizat anti-COVID doar 201 bihoreni, dintre care 48 cu schema completa si 124 cu doza booster.Au fost inregistrate 800 de vindecari, iar numarul pacientilor internati la ATI a crescut la 42. Din pacate, tot in ultimele 24 de ... citeste toata stirea