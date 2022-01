Situatia COVID din ultimele 24 de ore, in Bihor: 180 cazuri noi si un deces. Incidenta in crestere

In ultimele 24 de ore, potrivit datelor furnizate de catre DSP Bihor, in judet au fost diagnosticate pozitiv alte 180 cazuri noi, in baza prelucrarii a 1.243 teste PCR si Antigen. Procentul de pozitivare al testelor este astfel de 14.4%.Bilantul cazurilor active de COVID din judet a crescut cu 147, ajungand la 1.651. Cele mai multe dintre acestea se inregistreaza in Oradea (597), cu o incidenta de 2.65‰.Tot in ultimele 24 de ore, numarul pacientilor internati la ATI a crescut cu 3, ... citeste toata stirea