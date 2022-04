"Situatia este complicata din toate punctele de vedere, iar jucatorii care au ramas merita respectul tuturor"

Mai buna si experimentata, echipa Sportul Simleu Silvaniei a obtinut o victorie scontata in fata Luceafarului Oradea. Dupa mai multe esecuri la scor mare, de data aceasta bihorenii au incasat trei goluri. Senegalezul Mansour Gueye a fost responsabilul cu golul, reusind o "dubla". Fostul atacant al lui Poli Timisoara a marcat in minutul 7 cu lovitura de cap din centrarea lui Cohan (1-0). In partea a doua, Catalin Vaida a facut 2-0 cu un sut din unghi (68), iar Mansour a inchis tabela cu un sut ... citeste toata stirea