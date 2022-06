Soferi drogati in Baile 1 Mai si Sanmartin, in zona Retro Summer Festival

Nu este cert daca cei doi soferi au participat si la Retro Summer Festival, insa este foarte probabil, tinand cont ca au fost prinsi in proximitatea acestuia.Vineri, 10 iunie, un oradean de 26 de ani a fost prins in localitatea Baile 1 Mai. In urma testarii rapide de drog, soferul a iesit pozitiv. Cel de-al doilea sofer a fost prins duminica, 12 iunie, pe drumul comunal 59 din Sanmartin. "Politistii Biroului Drumuri Nationale si Europene - Serviciul Rutier au depistat in ... citeste toata stirea