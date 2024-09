Sofia, Bulgaria. Turneul de baschet in fotoliu rulant - Oradeanul Cristian Cartis a condus de pe margine echipa Romaniei

Convocat de Federatia Romana de Baschet, oradeanul Cristian Cartis a condus de pe margine echipa Romaniei de Baschet in fotoliu rulant la Turneul international de la Sofia, Bulgaria, in perioada 8-10 septembrie.Reprezentativa Romaniei de baschet in fotoliu rulant a participat la turneul de baschet in fotoliu ... citește toată știrea