Sondaj - Antreprenorii nu mai au incredere in autoritati

Gradul de incredere al antreprenorilor in sistemul public, incluzand aici Ministerele Antreprenoriatului si Finantelor, precum si ANAF si ONRC, a scazut vertiginos. Acest lucru reiese dintr-un sondaj realizat de CNIPMMR (Consiliul National al IMM-urilor din Romania). Sondajul a fost facut cu scopul de a identifica opinia antreprenorilor cu privire la contextul economic actual si gradul de incredere al IMM-urilor in institutiile de reprezentare. Analiza a fost realizata in perioada 10.05-18.05. ... citeste toata stirea