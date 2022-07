Sondaj Sociopol pentru alegerile prezidentiale din 2024 - Laura Codruta Kovesi vs. Mircea Geoana

Secretarul adjunct al NATO vs Primul procuror general european.Primul isi va incheia mandatul in 2023, cel de-al doilea are mandat de indeplinit pana in 2026, si niciunul din ei nu activeaza in prezent in mediul politic.Laura Codruta Kovesi are o popularitate de 30%, fiind la egalitate cu Gabriela Firea, urmata de Mircea Geoana care are popularitatea de 29%, bucurandu-se de cea mai mare incredere, transmit mai multe surse mediatice.Avand in vedere ca Gabriela Firea intentioneaza sa-si ... citeste toata stirea