Sortarea e la moda! In 2024, in Oradea s-au colectat peste 500 de tone de deseuri textile

Un studiu estimeaza ca fiecare european cumpara intr-un an 26 de kilograme de textile si arunca 16. Anual, tone de haine ajung in gropile de gunoi, contribuind la poluarea mediului si risipind resurse valoroase.Romanii pot combate aceasta risipa. Din 1 ianuarie 2025, toate localitatile din tara sunt obligate sa trimita la reciclat resturile textile, norma care in Oradea se respecta deja de doi ani, iar, in restul judetului, de anul trecut.Ce solutii au oradenii si locuitorii din Zona ... citește toată știrea