Sosesc transele 5 si 6 de tichete pentru bihorenii vaccinati cu schema completa

In Bihor urmeaza sa ajunga transele 5 si 6 ale tichetelor de masa pentru vaccinare. Pana acum, in prima transa, s-au acordat tichete in valoare de peste 400.000 de lei, in transa a doua in valoare de peste 300.000 de lei, iar acum se asteapta transele 5 si 6, in valoare de circa 2 milioane de lei, au transmis medicii inspectori ai Directiei de Sanatate Publica Bihor.Tichetele de masa se acorda persoanelor care s-au vaccinat cu schema completa (un vaccin Johnson&Johnson ori doua doze ale ... citeste toata stirea