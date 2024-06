Sounds of Oradea - Angela Gheorghiu i-a incantat pe oradeni

Trei zile de vis la Oradea. Angela Gheorghiu i-a incantat vineri pe oradeni, sambata, la Filarmonica, a fost randul celor de la The Prague Cello Quartet sa smulga aplauzele publicului, iar duminica, pe scena din Piata Unirii, a avut loc spectacolul de balet, plin de gratie si emotie, al Operei Nationale din Sofia.Piata Unirii si Filarmonica de Stat au fost, in weekend, pline, la a treia editie a festivalului international Sounds of Oradea. Evenimentul a debutat vineri, la ora 20.30, cand, pe ... citește toată știrea