Intr-o vreme in care rareori mai tresarim la auzul imnului, iar drapelul tricolor, atat de drag mosilor si stramosilor nostri, ne lasa reci, elevii clasei a III-a B de la Liceul Don Orione au reusit sa umple de emotie inimile celor dragi - parinti, bunici, frati si surori, prezenti miercuri, 29 noiembrie, de la ora 18.00, in Aula Magna.Coordonati de invatatoarea lor, prof. Iohana Florentina Pascar, elevii au desenat si au colorat imagini cu teme patriotice, creatiile lor putand fi admirate in ... citeste toata stirea