Traditia celebrarii Marii Uniri si Zilei Nationale a Romaniei continua si in acest an, cu cea de-a cincea editie a evenimentului "Romania ne Uneste!".Spectacolul va avea loc, in premiera, la Oradea Arena, in data de 29 noiembrie, incepand cu ora 18.00 si isi propune sa ofere participantilor o experienta cat mai autentica, ilustrand bogatia traditiilor romanesti. Evenimentul se va bucura de prezenta unor artisti de exceptie, iar biletele, in valoare de 10 lei, sunt disponibile pentru ... citeste toata stirea