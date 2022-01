Evenimentul a avut loc duminica, 16 ianuarie, in jurul orei 22, pe DN 19."Aseara, in jurul orei 22, am fost contactat de un prieten de-al meu care mi-a spus ca pe DN 19, prin localitatea Rosiori spre Sacueni, se deplaseaza un camion, care merge haotic pe drum, prietenul meu fiind sunat de catre o cunostinta care se deplasa in spatele acelui camion. Am luat legatura cu colegii din Sacueni iar acestia au oprit camionul respectiv. ... citeste toata stirea