Spitalul din Marghita a inceput procedurile pentru reacreditare. Unitatea sanitara poate relua relatiile contractuale cu CAS Bihor!

Aceasta dupa ce spitalul a fost anuntat la finele saptamanii trecute ca nu a fost acreditat, spre surprinderea conducerii. Managerul Bradacs Aliz a facut, asa cum a promis, demersurile necesare in regim de urgenta pentru ca pacientii sa nu aiba de suferit.Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate a emis luni, 7 ianuarie, adeverinta de inscriere in procedura de acreditare necesara pentru asigurarea calitatii in sistemul de sanatate. In baza acestei adeverinte, conducerea ... citeste toata stirea