Spitalul nou de Infectioase din Oradea - plus 7 milioane euro, la actualizare

Consiliul local a aprobat actualizarea costului spitalului de infectioase si pneumologie la peste 135,8 milioane euro, bani europeni. Valoarea a crescut in urma cresterii preturilor in domeniul constructiilor, in ultimul an. Spitalul va fi construit pe un teren de 2,5 hectare de pe strada Vladeasa, cladirea va avea 4 etaje, si va gazdui minimum 218 de paturi pentru spitalizarea continua, ce vor putea fi suplimentate la 295 de paturi, in functie de necesitati, la care se adauga 20 paturi in ... citeste toata stirea