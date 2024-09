Sprijin si speranta pentru copiii institutionalizati - Ajungem Mari are nevoie de voluntari

Copiii institutionalizati si din medii defavorizate din Bihor au nevoie de 30 de voluntari care sa le ofere sprijin si speranta. Desi campania de recrutare initiata de Ajungem Mari a inceput inca din primele zile ale lunii august, pana in acest moment 16 persoane au raspuns apelului.Ajungem Mari, cel mai mare program educational din Romania dedicat copiilor din sistemul de protectie, are in grija peste 3.000 de copii si tineri. Pentru ca acestia sa primeasca in continuare sprijinul necesar ... citește toată știrea