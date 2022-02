Start la Programele Rabla Clasic si Rabla Plus. Vezi care sunt noutatile, sumele alocate si conditiile de casare

Incepand din 04.02.2022, persoanele juridice care doresc participarea in cadrul Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national (Rabla Clasic) si a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic (Rabla Plus) pot accesa aplicatia informatica pusa la dispozitie de AFM, doar pentru crearea conturilor de utilizatori."Persoanele fizice se pot adresa de marti, 08.02. ... citeste toata stirea