Start lansat! CAO 1910 Oradea a taxat naivitatea adversarului

CAO 1910 a inceput cu motoarele turate primul joc oficial din 2022. Dupa doar 30 de secunde gazdele au irosit o dubla ocazie: Marina a pasat cu calcaiul, Sergiu Jurj a scapat singur dar a trimis in bara, mingea a ricosat la Gunie al carui sut din 10 metri, pozitie laterala, a fost parat de Cosma.Tabela s-a modificat pentru prima data in minutul 6 cand Chitas a facut o cursa in stilul caracteristic pe banda stanga, a trimis in fata portii si Sergiu Jurj a relaut in plasa (1-0).Cu un pressing ... citeste toata stirea