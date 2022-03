Statele Unite trimit inca 500 de militari si aviatie in Europa, inclusiv in Romania

Statele Unite au decis trimiterea a inca 500 de militari in state membre NATO din Europa Centrala si de Sud-Est, inclusiv personal militar aerian in Romania, anunta John Kirby, purtatorul de cuvant al Departamentului american al Apararii, citat de CNN.John Kirby a declarat ca vor fi trimisi aproximativ 500 de militari americani suplimentari in Polonia, Romania, Germania si Grecia. Vor fi transferati 150 de militari si avioane de realimentare KC-135 de la Baza aeriana Fairfield (statul ... citeste toata stirea