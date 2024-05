Statuia lui Mihai Viteazul, amplasata in fata Catedralei Ortodoxe - Dezvelirea va avea loc joi, 23 mai

Statuia voievodului Mihai Viteazul, data jos de pe soclul din Piata Unirii in 2018, va fi amplasata in piateta din fata Catedralei Ortodoxe. Dezvelirea va avea loc joi, 23 mai, de la ora 17.00. Cu aceasta ocazie, Piata Gojdu va primi numele voievodului roman.In urma finalizarii unuia dintre cele mai importante proiecte de infrastructura derulate vreodata in Oradea - reteaua de pasaje subterane din Centrul Civic, statuia voievodului Mihai Viteazul va fi amplasata in piateta din fata Catedralei ... citește toată știrea