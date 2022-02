Statuia Sfantului Ladislau, inaugurata in Cetatea Oradea

Statuia ecvestra a Sfantului Ladislau, realizata de sculptorul oradean Deak Arpad va fi amplasata in Cetate in prima jumatate a acestui an. Primaria si Episcopia Romano-Catolica au incheiat o conventie prin care isi asuma demersuri proprii pentru acest proiect comun, au anuntat vineri, in conferinta de presa, primarul Florin Birta si episcopul Laszlo Bocskei, la Palatul Baroc."Aceasta cetate e legata de numele regelui Ladislau, care a trait acolo. Viata sa s-a legat de acest loc, unde a pus ... citeste toata stirea