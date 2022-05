Stei. Colegiul National "Avram Iancu" - Finalizarea unui proiect Erasmus+ in Estonia

Cinci elevi si doi profesori de la Colegiul National "Avram Iancu" Stei - a carui conducere este compusa din profesorii Cristian-Adrian Andru si Cristian-Petru Gavris, director, respectiv director adjunct - au participat la ultimul flux de mobilitate in Estonia, in cadrul proiectului Erasmus+ cu titlul "Communication is an art".Acest proiect adresat claselor de filologie, cu un grant de finantare in valoare de 30.171 de euro, a avut urmatorii parteneri: Zespol Szkol Zawodowych, din Polonia, ... citeste toata stirea