La Colegiul National "Avram Iancu" Stei - a carui conducere este compusa din profesorii Cristian Andru si Cristian-Petru Gavris, director, respectiv director adjunct - s-a derulat un parteneriat educational in colaborare cu Scoala Gimnaziala "Mihai Viteazu" Selimbar, care are la baza ideea comunicarii interpersonale.Scolile implicate in aceasta colaborare - Scoala Gimnaziala "Mihai Viteazu" Selimbar si Colegiul National "Avram Iancu" Stei - dispun de resurse materiale si umane ce se pot ... citeste toata stirea