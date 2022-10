Stei. Liceul Tehnologic "Unirea" - A doilea flux de mobilitate, in Ungaria

La Liceul Tehnologic "Unirea" Stei se deruleaza, pe parcursul a doi ani, in perioada 2020-2022, proiectul "Creating Digital Dictionaries and Mobile Apps for Learning Foreign Languages", cu un grant de 26.426 euro, a carui coordonator este prof. dr. Adela Lucus.Primul flux de mobilitate in cadrul proiectului a avut loc in luna martie in Slovacia, unde au participat cinci elevi, insotiti de doi profesori, in timp ce al doilea flux de mobilitate va avea loc, in perioada 2-8 octombrie, in Fonyod, ... citeste toata stirea